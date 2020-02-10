В Петербурге накажут сотрудников Роспотребнадзора, проверивших 10-летнюю девочку на коронавирус без родителей

В Петербурге пообещали наказать сотрудников Роспотребнадзора, проверивших 10-летнюю девочку на коронавирус без ведома родителей. В аппарате детского омбудсмена отметили, что специалистов привлекут к дисциплинарной ответственности за превышение полномочий.

Мать ребенка сказала, что анализы взяли, когда никого не было дома. При этом своего согласия на проверку они не давали. Сама девочка за неделю до этого вернулась из Китая.

На фоне распространения коронавирусной инфекции жителей Петербурга, побывавших в КНР, массово госпитализируют в инфекционную больницу, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня сообщила, что в России под медицинским наблюдением находится более 20 тысяч человек, контактировавших с пациентами с подозрениями на инфекцию.