Меркель выразила сожаление в связи с решением главы ХДС не баллотироваться на пост главы правительства

Канцлер германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с решением главы Христианско-демократического союза не баллотироваться на пост главы правительства. Сегодня Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру, а кроме того планирует отказаться от должности лидера политической организации. Крамп-Карренбауэр добавила, что пожеланию канцлера готова сохранить пост министра обороны.

Политик приняла свое решение после скандала в Тюрингии – там на выборах премьер-министра за кандидата от Свободной демократической партии проголосовали представители правой «Альтернативы для Германии» и ее собственной партии.