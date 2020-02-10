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19:02, 10 февраля 2020

Прокуратура попросила 16 лет колонии для бывшего главы столичного управления СК

Его обвиняют в получении крупной взятки в связи с делом одного из соратников криминального авторитета Шакро Молодого.

О длительном лишении свободы представители гособвинения попросили Мосгорсуд во время прений. Судья Сергей Груздев принял решение провести их в закрытом режиме, в отсутствие слушателей и журналистов, поскольку среди материалов дела, на которые могли ссылаться стороны, есть засекреченные сведения. Позицию прокуроров без подробностей пересказали позже адвокаты фигурантов – кроме экс-начальника московского Следственного комитета, генерала Александра Дрыманова это еще двое высокопоставленных сотрудников СК Алексей Крамаренко и Михаил Максименко, который уже отбывает наказание.

Дело офицеров расследовала ФСБ. Дрыманов, Крамаренко и Максименко якобы получили миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Его считают приближенным к вору в законе Шакро Молодому.

Итальянца и его соратника задержали после перестрелки возле столичного ресторана, в результате который были убиты двое. Фигурантами смягчили статью с вымогательства на самоуправство, что позволило им провести на свободе всего один день.

Подсудимые не признают себя виновными. Ключевым свидетелем, на показаниях которого в первую очередь строится обвинения, является бывший зам Дрыманова Денис Никандров.

Денис Никандров заключил сделку со следствием, попал в колонию, но уже освободился условно-досрочно.



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