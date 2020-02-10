Суд арестовал на 30 суток молодого человека, участвовавшего в имитации приступа коронавируса в метро

Черемушкинский суд Москвы арестовал на 30 суток молодого человека, участвовавшего в имитации приступа коронавируса в столичном метро. Полиция ранее завела уголовное дело о хулиганстве.

Изначально гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, который был запечатлен на разошедшемся в соцсетях видеоролике, был отпущен под подписку о невыезде. Однако, говорят в МВД, выяснилось, что он живет не по тому адресу, который указал, и следствие вышло с ходатайством об аресте молодого человека. По данным полиции, он участвовал в записи видеоролика в компании молодых людей в начале февраля в поезде метро между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». На нем Джаборов падает в вагоне метро и имитирует внезапный приступ, а его друзья выкрикивали фразы о том, что у него «коронавирус». Этим, согласно материалам дела, он спровоцировал панику среди пассажиров. Теперь молодому человеку, которого поместили в СИЗО до 8 марта, грозит до 5 лет заключения по статье о хулиганстве. Сам Джаборов свою вину не признает и отвергает эту квалификацию его действий, при этом ранее он извинился и пообещал больше не снимать подобных роликов. А его адвокат Алексей Попов в интервью агентству ТАСС сказал, что подозреваемый сделал это не для смеха, а для привлечения внимания властей к эпидемии коронавируса нового типа. Защитник настаивает, что в этих действиях не было состава преступления.

В руководстве столичного метро ранее признали наказать участников розыгрыша на тему коронавируса.