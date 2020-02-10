Столичные власти потратят больше двух миллиардов рублей на отслеживание работы коммунальной техники

Соответствующий тендер на портале госзакупок обнаружил сайт МБХ медиа. В рамках контракта в течение трех лет предполагается централизованная передача сигналов ГЛОНАСС датчиков уровня топлива и контроля бортовых механизмов. Сигналы поступают со всей техники государственных бюджетных учреждений города. В позапрошлом году аналогичный тендер получила компания Ростелеком.