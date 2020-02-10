Столичные власти потратят больше двух миллиардов рублей на отслеживание работы коммунальной техники

Соответствующий тендер на портале госзакупок обнаружил сайт МБХ медиа. В рамках контракта в течение трех лет предполагается централизованная передача сигналов ГЛОНАСС датчиков уровня топлива и контроля бортовых механизмов. Сигналы поступают со всей техники государственных бюджетных учреждений города. В позапрошлом году аналогичный тендер получила компания Ростелеком.
2020-02-10T18:31:00+03:00
2020-02-10T18:33:32+03:00
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18:31, 10 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…