Пермский Минздрав проверяет информацию об анестезиологе, который якобы причастен к убийству пациентов. Об этом в инстаграме написала глава ведомства Оксана Мелехова. При этом она напомнила позицию Министерства здравоохранения России, которое считает сообщение, появившееся на сайте «Двач» фейком.

Речь идет о публикации, в которой один из пользователей рассказал, что якобы работает медбратом и во время смен отключает людей от аппаратов искусственной вентиляции легких. Он выложил фотографию халата и бейджа, не предоставив доказательств того, что снимки были сделаны им. Другие пользователи форума попытались на основании этих данных установить его личность.