Мосгорсуд на три месяца продлил срок домашнего ареста основателю инвест-фонда «Берринг Восток». Как предполагает следствие, к середине мая Майкл Калви завершит ознакомление с материалами уголовного дела о растрате 2 с половиной миллиардов рублей в банке «Восточный». ТАСС уточняет, что американский бизнесмен прочитал 17 томов из 75.

Помимо Калви обвинение предъявлено советнику инвест-фонда Филиппу Дельпалю и еще трем фигурантам. Сами они настаивают на своей невиновности и намерены добиться оправдания в суде.