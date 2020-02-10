Депутаты петербургского Заксобрания начали процедуру парламентского расследования сноса СКК

Кроме того, Борис Вишневский направил обращение в прокуратуру и Смольный по поводу сегодняшнего продолжения работ по разбору здания.

Для начала парламентского расследования депутатам необходимо обращение десяти членов Закса. Пока есть только пятеро. Один из инициаторов процедуры, Максим Резник, надеется на то, что к представителям Яблока и Справедливой России присоединятся депутаты от КПРФ и Партии Роста. Тем временем на развалины СКК вернулась строительная техника. По сообщению концессионера, компании СКА-Арена, идёт разбор конструкций. Разрешения Госстройнадзора на это нет, подчеркнула представитель ведомства Анна Фриденталь.

По закону снос ради нового строительства требует разрешения Госстройнадзора ещё до начала работ. В то же время Следственный комитет ещё не отчитался о завершении проверки в рамках уголовного дела. Ведомство возбудило его по факту гибели рабочего во время разрушения арены. Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сказал журналистам, что власти не знают, кто вел демонтаж, во время которого разрушилось здание. При этом работам никто не мешает.

Представители Петербургского отделения общества охраны памятников на прошлой неделе обратились в Смольный с просьбой приостановить разбор здания и признать СКК объектом культурного наследия.