Руководство союза биатлонистов России не рассчитывает на высокие результаты на чемпионате мира и строит работу с прицелом на будущий сезон.

Об этом заявил сегодня Президент СБР Владимир Драчев, который рассказал журналистам, что ошибки этого сезона проанализированы и будут учтены летом, когда начнется подготовка к новому. Глава федерации говорит о трех-пяти месяцах, когда можно будет заложить нужный фундамент. Это прежде всего касается материальной базы: медицины, инвентаря и машины для подготовки лыж, а также персонала, который сможет на ней работать. Пока же, по словам Драчева, штат сервисменов уже расширен на две единицы. Драчев говорил и о невезении и о моральном духе команды, который подкосили неудачи. Отдельная история с восстановлением СБР. Пока, кроме растущих долгов, просвета в этом процессе нет. Расходы, связанные с работой комиссии, оплачивает Россия, а поскольку процесс затягивается – сумма растет. Сейчас долг составляет около 350 тысяч евро, но может возрасти до миллиона. На чемпионате мира Драчев обещал обсудить эту проблему.

Сборная России обновила антирекорд. В течение 26 гонок наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали.