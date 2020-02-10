Операторы связи приняли участие в учениях по тестированию «суверенного рунета»

По некоторым данным, они проходили в Уральском федеральном округе.

В ходе учений операторы связи устанавливали и тестировали системы для фильтрации трафика в рамках закона об изоляции рунета. Об этом интернет-изданию РБК рассказали несколько источников со ссылкой на письма, направленные несколькими компаниями в Роскомнадзор в ноябре прошлого года. По их словам, неполадки при установке систем возникли у пяти операторов, среди них «ВымпелКом», МТС и «Ростелеком».

Как утверждают собеседники издания, компании в своих письмах указали, что в некоторых городах падал уровень сигнала и скорость интернет-трафика. Например, в «ВымпелКоме», по словам источников, это выявили в Миассе, Челябинске, Тюмени и Магнитогорске. А в компании «ЭР-Телеком Холдинг», как отмечается, сообщили, что не смогли заблокировать мессенджер Telegram из-за того, что он использует собственные протоколы передачи зашифрованного сигнала.

«Мегафон», а также операторы «Т2 РТК Холдинг» и «Екатеринбург-2000» же, по утверждениям источников, при тестировании оборудования в рамках закона об изоляции рунета не выявили проблем со связью для абонентов. Однако в одной из компаний, по их словам, пропуск трафика несколько раз пришлось приостанавливать. Источники добавляют, что некоторые операторы просили Роскомнадзор провести еще одно тестирование, однако это было признано нецелесообразным, в отличие от предложения устанавливать оборудование по регионам, а не по всей стране. От комментариев как в Роскомнадзоре, так и в операторах связи отказались.

Закон о суверенном рунете вступил в силу в ноябре прошлого года. Он предусматривает возможность централизованного управления трафиком со стороны Роскомнадзора в случае возникновения угроз. Закон также предусматривает ежегодные учения. В ведомстве уверяют, что обычные пользователи их не заметят.