Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила четырех «Оскаров» в главных номинациях как «лучший фильм», «за лучшую режиссуру». «оригинальный сценарий» и «лучший иностранный фильм». Режиссер, выступая на церемонии, поблагодарил других номинантов за эту награду.

«Паразиты» стали первой картиной не на английском языке, которая получила «Оскара» в номинации «лучший фильм». Она удостоена множества наград, среди которых Гран-при Каннского фестиваля, «Золотой глобус», БАФТА и премии Гильдии киноактеров США.

Южнокорейский фильм действительно заслужил «Оскара», самой главной номинации, — считает кинокритик Антон Долин

В России «Паразиты» были в широком прокате летом прошлого года. Его посмотрели 350 тысяч зрителей. Кассовые сборы составили полтора миллиона долларов. Сейчас фильм тоже можно посмотреть на экране в 16 московских кинотеатрах.

В актерской номинации обошлось без сюрпризов: лучшим актером признан Хоакин Феникс. Он произнес эмоциональную речь, которая была посвящена экологическим проблемам.

Рене Зельвеггер получила «Оскар» как «лучшая актриса». Бред Питт стал обладателем первого актерского «Оскара» за роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде».