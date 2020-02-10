Российские онкологи требуют вернуть эффективные препараты вместо дешевых заменителей

Съемочная группа Первого канала подготовила репортаж о ситуации с лекарственным импортозамещением в детской онкологии, однако в эфире его не показали, — пишет «Новая газета».

По мнению автора «Новой», детей приносят в жертву импортозамещению и эта тема под запретом: «Вот такая эволюция цензуры на государственном телевидении и радио: раньше нельзя было показывать детей, которые выходят на митинги, а теперь детей, которые погибают в интересах государства».