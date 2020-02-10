Роспотребнадзор не видит оснований вводить карантин в учебных заведениях из-за коронавируса. Отменять массовые мероприятия и говорить о каких-либо ограничениях для граждан России внутри Российской Федерации не нужно, — считает глава ведомства Анна Попова. По ее данным, двое граждан Китая, у которых выявлен коронавирус, готовятся к выписке из больницы.