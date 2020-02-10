Роспотребнадзор не видит оснований вводить карантин в учебных заведениях из-за коронавируса. Отменять массовые мероприятия и говорить о каких-либо ограничениях для граждан России внутри Российской Федерации не нужно, — считает глава ведомства Анна Попова. По ее данным, двое граждан Китая, у которых выявлен коронавирус, готовятся к выписке из больницы.
2020-02-10T18:13:00+03:00
2020-02-10T18:17:47+03:00
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18:13, 10 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…