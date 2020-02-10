Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными, — сказал глава ведомства Валерий Фальков. В то же время он подчеркнул, что в определенных сферах ограничения остаются.

Заведующий отделом теоретической физики высоких энергий НИИ ядерной физики МГУ Виктор Саврин приветствует решение Министерства образования и науки отменить запрет на общение ученых с иностранцами. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это однозначно очень правильное решение. Этот запрет противоречил тому, по какому пути развивается наша страна и мир в плане науки», — сказал Саврин.

В августе 2019 года СМИ сообщили о приказе Минобрнауки, который предполагает, что российские научные организации должны заранее уведомить Минобрнауки о запланированной встрече с зарубежными коллегами и предоставить список участников. В ведомстве тогда отмечали, что документ носит рекомендательный характер.