Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»

В Пензе подошел к концу громкий процесс по так называемому «делу Сети» – организация признана в России террористической и запрещена. По версии следствия, фигуранты, в частности, планировали мятеж. Коллегия Приволжского окружного военного суда приговорила семерых обвиняемых в длительным срокам: от 6 до 18 лет лишения свободы.

Вчера родственники обвиняемых провели в Пензе серию одиночных пикетов с требованием освободить фигурантов.

«Показательным» называет приговор отец одного из осужденных, Алексей Кульков. Поддержать фигурантов в Пензу приехала мама Анны Павликовой, обвиняемой по делу Нового величия. Юлия Павликова уверена, что дело Сети тоже сфабриковано:

Ранее сами фигуранты утверждали, что у них выбивали показания и жаловались на пытки, однако Следственный комитет проигнорировал все жалобы. Первым о пытках сообщил антифашист Виктор Филинков, задержанный в Петербурге по делу «Сети». В январе 18-го года он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии, как его увезли в лес люди в масках. По словам Филинкова, это были сотрудники ФСБ и избивали пять часов. От молодого человека требовали сознаться в террористических действиях, после того как ему пришлось это сделать, добивались точных формулировок, заставив их выучить. В случае отказа угрожали посадить в камеру к больным туберкулезом. О пытках скоро стали сообщать другие фигуранты дела. Житель Пензы, инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев рассказал, как издевались над ним, требуя признательных показаний, своему адвокату. По словам Пчелинцева, после ареста осенью 17-го года его поместили в одиночную камеру изолятора и там пытали током. Цитата по «Медиазоне»: «ток пошёл до колен, стали сокращаться мышцы ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену». Дальше, по словам Пчелинцева, с него стали стягивать трусы и пытались присоединить провода к половым органам. Ему в итоге пришлось согласиться с тем, что он якобы лидер Сети и собирался устраивать террористические акты», пришлось подтвердить и это. Пчелинцев позже написал заявление о пытках, но затем от него отказался. Как он пояснял, сделал это из-за новых издевательств силовиков. Жаловались на пытки и другие обвиняемые. Об издевательствах в карцере СИЗО рассказывал студент пензенского пединститута Илья Шакурский. Его заставили снять верхнюю одежду и сесть на лавку, завязали глаза, руки, на большие пальцы ног прицепили какие-то проводки. Затем Шакурский ощутил первый заряд тока, тело затрясло, процедуру повторяли, пока он не пообещал говорить что нужно силовикам. По его словам, с тех пор он «забыл слово нет». Прямоугольная коричневая коробка с двумя регуляторами, напряжения и силы тока. Мне привязали провода к большим пальцам ног», — об этом рассказывал фигурант дела «Сети» программист Арман Сыгынбаев. По его словам ,ему пришлось оговорить себя под пытками. О них фигуранты рассказывали и в суде Пензы.

В начале февраля родители фигурантов написали президенту открытое письмо. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин ознакомлен с так называемым делом «Сети», неоднократно давал поручения тщательно все проверить на предмет соответствия закону, но вмешиваться в работу правоохранительных органов не может. Стоит напомнить, что федеральные СМИ активно поддерживали официальные обвинения против фигурантов, в частности, телеканал НТВ в прошлом году посвятил им отдельный фильм.

Дело «Сети» практически эквивалентно делу троцкистско-зиновьевского террористического центра времен сталинских репрессий, — считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. По мнению Мартынова, дело «Сети» критично для российской власти.