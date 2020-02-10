В России прошли учения по изоляции Рунета

Как сообщили крупнейшие операторы, участвовавшие в тестировании, в это время в регионах были проблемы со связью, — пишет РБК. Также отмечается, что заблокировать мессенджер Телеграм не удалось – он использует прокси-серверы с собственной системой передачи зашифрованного сигнала.

Закон о суверенном интернете вступил в силу в ноябре прошлого года. Он подразумевает проведение подобных учений как минимум раз в год. В Минкомсвязи утверждали, что тестирования будут проходить регулярно, но обычные пользователи их не заметят.