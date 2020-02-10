Кремль не будет вмешиваться в приговор фигурантам дела «Сети»

Кремль не будет вмешиваться в приговор фигурантам дела запрещенной в России «Сети». Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пояснивший, что Владимир Путин неоднократно разбирался с этой ситуацией и поручал проверить дело на предмет соответствия закону. Это все, что может сделать глава государства в этом случае.

Сегодня в Пензе суд вынес приговор семерым фигурантам. Они получили от 6 до 18 лет лишения свободы. По версии следствия, они собирались устроить в стране теракты, приуроченные к выборам президента и Чемпионату мира по футболу.

Дело в во многом было построено на признаниях самих обвиняемых. Сами они позже жаловались на то, что сотрудники ФСБ выбивали нужные обвинению показания с помощью пыток.