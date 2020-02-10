Гособвинение запросило 16 лет колонии для экс-руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова

Гособвинение запросило 16 лет колонии для экс-руководителя столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова. Его обвиняют в получении взяток по делу об освобождении криминального авторитета, близкого к Шакро Молодому.

В ходе прений, прошедших в Мосгорсуде, крупные сроки и штрафы до 250 млн рублей были запрошены для трех бывших высокопоставленных сотрудников СК. Помимо Дрыманова, сторона обвинения попросила назначить 17 лет колонии сотруднику главного управления собственной безопасности ведомства Михаилу Максименко. А экс-главу управления СК по Центральному округу Алексею Крамаренко прокуратура попросила приговорить к 14 годам заключения. По версии следствия, все они вместе с Дрымановым получили взятку в 1 млн долларов от бизнесмена Дмитрия Смычковского за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он в свою очередь входил в окружение вора в законе Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой и был арестован после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года, когда двое человек были убиты и семеро тяжело ранены. Дело о получении взяток высокопоставленными сотрудниками СК основывается, в том числе, на показаниях бывшего заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, который по тому же делу получил 5,5 лет и уже освободился по УДО.

Сам Дрыманов свою вину отрицает. Бывший глава столичного СК утверждает, что в его преследовании заинтересована ФСБ.