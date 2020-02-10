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17:00, 10 февраля 2020

Двое граждан Китая, у которых ранее нашли коронавирус, могут вскоре быть выписаны из российской больницы

Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса пока нет.
Ранее в Министерстве здравоохранения говорил, что его отсутствие тормозит создание противовирусной вакцины российскими учеными.



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