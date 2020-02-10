Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса пока нет.
Ранее в Министерстве здравоохранения говорил, что его отсутствие тормозит создание противовирусной вакцины российскими учеными.
Двое граждан Китая, у которых ранее нашли коронавирус, могут вскоре быть выписаны из российской больницы
Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса пока нет.