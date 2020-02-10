Турецкие и сирийские военные обменялись ударами в районе сирийского Идлиба

Как передает телеканал NТВ со ссылкой на данные официальной Анкары, в результате артобстрела наблюдательного пункта погибли пять турецких военных, еще столько же получили ранения. В связи с этим Реджеп Эрдоган проводит экстренную встречу с главой Министерства обороны.

Ранее президент Турции призвал своего российского коллегу оказать давление на сирийского лидера Башара Асада. Это произошло после того, как в результате обстрела со стороны правительственных войск в Идлибе погибли 8 турецких военных и гражданских лиц.