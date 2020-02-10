В МЧС не подтверждают информацию о повышении уровня радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды

В МЧС не подтверждают информацию о повышении уровня радиации в районе Каширского шоссе на месте строительства Юго-Восточной хорды. Превышения естественного фона не зафиксировано, — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. В МЧС добавили, что радиометрические исследования проводятся в этом районе два раза в сутки ежедневно.

О скачке радиации ранее сообщил муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов. По его данным, зафиксировано 60-кратное повышение радиационного фона.

В район строительства приезжали представители руководства НПО «Родон», — рассказал «Эху» один из местных жителей Иван Кондратьев.

Московские власти пообещали очистить и вывезти грунт с загрязненной территории.