Полиция задержала мужчину за розыгрыш с приступом неизвестной болезни в московском метро

Ему грозит до пять лет тюрьмы.

Молодого человека задержали после того, как ролик с его участием разошелся по социальным сетям. На кадрах видно, как он падает в вагоне метро, имитируя внезапный приступ. В МВД говорят, что видео сняли между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года»

Сообщники шутника выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции и тем самым провоцировали панику среди пассажиров. Полицейская проверка завершилась возбуждением уголовного дела по статье «хулиганство». Она предусматривает в качестве наказание лишение свободы на срок вплоть до 5 лет.

Интернет-издание «База» передает, что задержанным оказался 25-летний уроженец Таджикистана. По их данным, похожий ролик снимался на станции метро «Киевская».

В руководстве столичной подземки ранее призвали наказать шутников за розыгрыш на тему коронавируса.