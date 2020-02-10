Власти Великобритании объявили коронавирус «серьезной и непосредственной угрозой». Это позволит правительству принимать более жесткие меры по борьбе с распространением инфекции. В частности, речь идет о принудительном помещении заболевших в карантин.

В Великобритании известно о восьми случаях заболевания.