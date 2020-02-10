Минобрнауки отменила приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными. Об этом объявил новый глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, сотрудничество должно развиваться на принципах открытой науки.

Это решение можно только приветствовать, — сказал «Эху» ученый-физик Виктор Саврин.

Приказ о международном сотрудничестве, который ограничивал общение российских ученых с иностранными коллегами, появился в 2019 году. Документ раскритиковали в РАН, общее собрание Академии призывало министерство отменить документ.