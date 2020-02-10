Полиция города Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении местного жителя, который устроил настоящий концлагерь для собак во дворе своего дома.

Расследование началось после того, как информация появилась в социальных сетях, — уточнили в управлении МВД по Приморскому краю.