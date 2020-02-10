Нафтогаз Украины может подать новые иски к Газпрому в международный арбитраж. По словам исполнительного директора компании Юрия Ветренко, завершается подготовка документов по утраченным активам в Крыму. Кроме того, Киев обвиняет Газпром в злоупотреблении доминирующим положением и критикует новый транзитный контракт.
2020-02-10T15:32:00+03:00
2020-02-10T15:38:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 10 февраля 2020
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