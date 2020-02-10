Миссия наблюдателей ПАСЕ заявляет о нарушениях в ходе досрочных парламентских выборов в Азербайджане

Миссия наблюдателей ПАСЕ заявляет о нарушениях при подсчете голосов на ряде избирательных участков в ходе досрочных парламентских выборов в Азербайджане. Подсчет не везде был прозрачным, в ряде случаев не выдавались протоколы, наблюдателям чинились некоторые препятствия, — сказал глава миссии Франк Швабе.

В Центризбиркоме Азербайджана пообещали изучить все жалобы и принять решительные меры, если грубые нарушения будут выявлены.

По итогам выборов правящая партия получает около 70 из 125 мест в новом парламенте.