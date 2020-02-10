Более девяти с половиной тысяч заявок получил центр подготовки городских волонтеров Петербурга

На одну вакансию добровольного помощника претендуют почти десять человек.

Стать волонтерами хотят не только петербуржцы. На право стать кандидатом претендуют представители 60 российских регионов и иностранцы из Китая, Франции, Германии, Италии, Венгрии и Шри-Ланки. Требования к соискателям просты. Они должны быть старше 16 лет и владеть иностранными языками. Волонтеров будут готовить к работе по нескольким направлением. Это медицина, транспорт, работа в штабе, навигация и последний километр. Это молодые люди, встречающие гостей на всем протяжении от станции метро Крестовский остров до стадиона, где и будут проходить матчи чемпионата Европы. Организаторы договорились об обмене волонтерами. В Петербург приедут по пять человек из Будапешта и Бильбао, а россияне отпаврятся в Испанию и Венгрию.

В Петербурге пройдут три матча группового турнира чемпионата Европы, а также один из четвертьфиналов