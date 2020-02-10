Руководство интерната на Алтае скрывало данные о массовом заболевании детей

Строгий карантин в учреждении не был введен своевременно, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики Алтай. С подозрением на аденовирус госпитализированы 27 учеников. Дети почувствовали себя плохо после поездки на турбазу. В интернате проведена дезинфекция. До 13-го февраля объявлен карантин.
2020-02-10T15:04:00+03:00
2020-02-10T15:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 10 февраля 2020
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