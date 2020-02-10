В Минпромторге сообщили о проблемах у российских предприятий с получением компонентов из Китая

Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что сложности существуют из-за вспышки нового типа коронавируса в КНР. По его словам, причина нехватки компонентов, в первую очередь, у отечественных автомобильных компаний не в том, что они придут с вирусом, а в ограничении работы сотрудников китайских предприятий. Они просто не успевают выполнить все заказы, сказал Мантуров. При этом глава Минпромторга уверяет, что серьезной остроты проблемы пока что не наблюдается.

Между тем в Счетной палате, как передает агентство ТАСС, накануне предположили, что если эпидемия неизвестного ранее коронавируса затянется, это негативно отразится на мировой и российской экономике. Там подчеркнули, что речь идет, в частности, о возможном сокращении внешнеторгового оборота с Китаем – в том числе, за счет снижения спроса Пекина на энергоносители. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, также выразил мнение, что доходы России из-за этого снизится. В то же время он считает, что на ВВП это скажется незначительно, а экономика страны может даже избежать потерь за счет других возможностей.

За прошлый год товарооборот между Россией и Китаем превысил 100 млрд долларов, что составляет примерно шестую часть от всего внешнеторгового оборота нашей страны.