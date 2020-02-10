СК возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта в связи с гибелью россиян в Таиланде

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасной эксплуатации водного транспорта в связи с гибелью россиян в Таиланде.

Сегодня утром у восточного побережья острова Пхукет столкнулись два туристических катера. В результате погибли двое детей из Челябинска. Более 20-ти россиян госпитализированы.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказала пресс-атташе российского посольства Ирина Воробьева.

Несколько россиян уже покинули больницы после оказания им медицинской помощи, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.