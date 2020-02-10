По данным сайта госзакупок, разгонять облака при необходимости нужно будет 1-го и 9-го мая, в День России и в День города. В прошлом году мероприятия по метеозащите Москвы оценивались в 513 миллионов, — напоминает «Интерфакс»
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Власти Москвы выделили более 450-ти миллионов рублей на разгон облаков в этом году
По данным сайта госзакупок, разгонять облака при необходимости нужно будет 1-го и 9-го мая, в День России и в День города. В прошлом году мероприятия по метеозащите Москвы оценивались в 513 миллионов, — напоминает «Интерфакс»