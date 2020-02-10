Сотрудники ДПС задержали в Москве водителя, который нарушил ПДД более 2-х тысяч раз

Как сообщает «Интерфакс», нарушитель заблокировал двери автомобиля, и полицейским пришлось разбить стекло. Суд поместил нарушителя под административный арест на 7 суток, затем он будет привлечен к ответственности за неуплату административных штрафов.
2020-02-10T14:31:00+03:00
2020-02-10T14:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 10 февраля 2020
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