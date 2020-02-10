В МЧС не подтверждает информацию о повышении уровня радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды

В МЧС не подтверждает информацию о повышении уровня радиации в районе Каширского шоссе на месте строительства Юго-Восточной хорды. Превышения естественного фона не зафиксировано, — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. В МЧС добавили, что радиометрические исследования проводятся в этом районе два раза в сутки ежедневно.

О скачке радиации ранее сообщил муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов. По его данным, зафиксировано 60-кратное повышение радиационного фона.

Напомним, мэр Собянин считает, что загрязнение, которое он назвал незначительным, не препятствует строительству хорды. Московские власти пообещали очистить и вывезти грунт.