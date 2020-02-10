Мантуров: Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая

Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая, — признал глава Минпромторга Денис Мантуров. Это связано с ограничениями, которые вводятся из-за распространения в КНР коронавируса. По словам министра, Россия, возможно, будет искать альтернативных поставщиков.
2020-02-10T14:08:00+03:00
2020-02-10T14:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:08, 10 февраля 2020
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