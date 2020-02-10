Мантуров: Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая

Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая, — признал глава Минпромторга Денис Мантуров. Это связано с ограничениями, которые вводятся из-за распространения в КНР коронавируса. По словам министра, Россия, возможно, будет искать альтернативных поставщиков.