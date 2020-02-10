Российские ученые снова могут общаться с иностранными коллегами без последствий

Введенный ранее запрет снял новый министр образования и науки.

О существовании приказа Минобрнауки, существенно осложнившего жизнь представителей ученого сообщества, в прошлом году стало известно благодаря изданию «Троицкий вариант». Подписанный тогдашним главой ведомства Михаилом Котюковым документ предполагал, что на рабочей встрече с иностранцами должны присутствовать минимум двое ученых.

Контакты с коллегами в нерабочее время надо было согласовывать с руководством. После беседы ученым предстояло сдать отчет о состоявшейся встрече. Среди тех, кто возмутился новыми порядками, оказались члены Академии наук. На общем собрании организации они потребовали отменить нормы.

В министерстве позже заявили, что приказ носит рекомендательный характер. Отменить его решился только новый руководитель Валерий Фальков.

Министр добавил, что специальный порядок взаимодействия с иностранцами действует в отношении тех отраслей и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности. Это, по словам Фалькова, мировая практика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сегодня некорректными предположения, что решение прежнего кабинета министров теперь будут подвергнуты ревизии.