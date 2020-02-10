Приволжский окружной военный суд признал виновными в участии в террористической организации фигурантов дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд признал виновными в участии в террористической организации фигурантов дела группировки «Сеть», которая запрещена в России. Все семеро получили длительные сроки.

Накануне в Москве и в Пензе прошли акции в поддержку фигурантов дела. Почему оно вызвало большой общественный резонанс, напоминает «Новая газета».

Федеральные СМИ активно поддерживают официальное обвинение против фигурантов дела «Сети». В частности, телеканал НТВ в прошлом году посвятил им отдельный фильм.

В 2018-м году задержанные по делу «Сети» пожаловались в президентский Совет по правам человека на пытки. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что в позиции Кремля по данному вопросу ничего не изменилось.

Адвокаты фигурантов дела намерены обжаловать приговор вплоть до Европейского суда. Следующий этап, апелляция, как ожидается, состоится в Военном суде в Подмосковье.