Песков: Расследованием нападения на журналистку Милашину в Грозном должны заниматься правоохранительные органы

Расследование нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном находится в компетенции правоохранительных органов. Об этом сообщил в эфире пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не совсем вопрос Кремля — это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия. Это вопрос для их реагирования», — подчеркнул Д.Песков.

7февраля группа людей в Грозном напала на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Это произошло у входа в гостиницу и в холле. Среди нападавших были женщины — именно они, как утверждается, наиболее активно наносили удары руками и ногами. Неизвестные снимали нападение на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Это блогер, который снял и выложил на ютьюбе видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждается, живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Его обвиняют в хранении оружия.

Журналистка и адвокат подали заявления о нападении на них в правоохранительные органы Чечни.