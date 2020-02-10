МИД: Украина пока не рассматривает возможности возвращения своего посла в Россию

Украина пока не рассматривает возможности возвращения своего посла в Россию, — говорится в официальном заявлении МИДа. В Киеве подчеркивают, что пока не получали и запроса из Москвы на назначение посла. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была бы не против обменяться послами с Украиной. По словам министра, две страны слишком связаны в экономике, сфере транспорта и гуманитарных делах.

Россия и Украина отозвали своих послов в 2014-м году. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.