ФАС сообщает о жалобах граждан на подорожание некоторых продуктов из-за снижения импорта из Китая

Федеральная антимонопольная служба сообщает о жалобах граждан на подорожание некоторых продуктов из-за снижения импорта из Китая в связи с коронавирусом, — передает РИА. В частности, один из крупнейших российских ритейлеров, «Магнит», сообщил о приостановке поставок китайских фруктов и овощей.
2020-02-10T13:31:00+03:00
2020-02-10T13:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 10 февраля 2020
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