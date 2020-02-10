ФАС сообщает о жалобах граждан на подорожание некоторых продуктов из-за снижения импорта из Китая

Федеральная антимонопольная служба сообщает о жалобах граждан на подорожание некоторых продуктов из-за снижения импорта из Китая в связи с коронавирусом, — передает РИА. В частности, один из крупнейших российских ритейлеров, «Магнит», сообщил о приостановке поставок китайских фруктов и овощей.