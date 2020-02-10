Мантуров: Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая в связи со вспышкой коронавируса

Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов из Китая в связи со вспышкой коронавируса, — признал глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом он подчеркивает, что серьезных проблем нет. Если они возникнут, Россия будет искать альтернативных поставщиков.
2020-02-10T13:31:00+03:00
2020-02-10T13:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 10 февраля 2020
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