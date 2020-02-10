Песков: Президент ознакомлен с так называемым делом «Сети», но Кремль не может вмешиваться в работу органов

Президент РФ Владимир Путин неоднократно поручал проверить дело террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) на соответствие закону. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. В данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства», — сказал он.

Сегодня в Пензе вынесли приговор обвиняемым в организации деятельности террористического сообщества «Сеть» или участии в нем (части 1 и 2 статьи 205.4 УК). Все подсудимые признаны виновными.

Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строгого режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Максим Иванкин получил 13 лет колонии строгого режима, Михаил Кульков — 10 лет колонии строгого режима. Василий Куксов и Арман Сагынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно.

Как утверждает обвинение, не позднее мая 2015 года Пчелинцев решил объединить анархистов из разных городов — Пензы, Петербурга и Москвы — в «боевые группы» для нападения на силовиков, атак на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России».

По версии ФСБ, активисты собирались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране», а когда наступит «час Ч», поднять вооруженный мятеж. Сегодня Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговоры семерым фигурантам дела «Сети» – от 6-ти до 18-ти лет лишения свободы. Именно такие сроки запрашивал государственный обвинитель.

В начале февраля родители фигурантов написали Путину открытое письмо, в котором говорится о фальсификации доказательств. Ранее сами фигуранты жаловались на пытки, однако Следственный комитет проигнорировал все жалобы.