Ураган «Сиара» обрушился этой ночью на целый ряд европейских стран

Стихия привела к остановке паромного и железнодорожного сообщения между государствами, а также массовым отключением электричества. Так не ходят суда между Францией и Великобританией, в Швейцарии и Германии наблюдаются сбои в графике движения поездов. Все из-за того, что скорость ветра в ряде регионов превышала 140 км/ч. Без света из-за урагана «Сиара» остались сотни тысяч домов, большинство из них – во Франции и Чехии, также отключение электричества наблюдалось в Литве, Швеции и Бельгии. Многие деревья вырваны с корнем или сильно повреждены. Сотни авиарейсов были задержаны или отменены, в том числе полеты перевозчика British Airways. Впрочем лайнер «Боинг 747» этой компании накануне установил рекорд скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном для дозвуковых самолетов, преодолев это расстояние за 4 часа 56 минут, при том, что обычно полет занимает свыше 6 часов. В перевозчике отметили, что такой быстрый рейс благодаря сильному попутному ветру, вызванному как раз ураганом «Сиара». Впрочем, рекорд перелета между Нью-Йорком и Лондоном – 2 часа 53 минуты – пока остается за сверхзвуковым лайнером «Конкорд».

По оценкам экспертов, ураган «Сиара» стал наиболее разрушительным для Великобритании за последние 7 лет.