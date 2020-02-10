Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от своей кандидатуры на пост канцлера

Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от своей кандидатуры на пост канцлера и заявила о намерении уйти с поста председателя консервативной партии.

Накануне во время заседания президиума ХДС Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что существует невыясненные отношения части христианских демократов с Левой партией и «Альтернативой для Германии». Поэтому она не видит возможности оставаться лидером партии.

К такому решению привела ситуация после скандальных выборов премьер-министра в федеральной земле Тюрингия, которые прошли в среду. Кандидат от Свободной демократической партии Томас Кеммерих был избран благодаря поддержке «Альтернативы для Германии». Налицо была договоренность свободных и христианских демократов, которые стремились предотвратить выборы кандидата от Левой партии и рассчитывали на поддержку правых популистов. Это вызвало возмущение в ФРГ и рассматривалось всеми партиями как нарушение основных принципов и предательство демократических идеалов. Ангела Меркель отправила в отставку уполномоченного по восточным землям, который поддержал выборы в своем «Твиттере».

Председатель Свободной демократической партии Райнер Линднер поставил вопрос о доверии. В выходные Кеммерих вынужден был сложить свои полномочия.

Крамп-Карренбауэр отрицает сотрудничество с Левой партией и «Альтернативой для Германии». Однако она не смогла убедить своих соратников в Тюрингии не прибегать к поддержке правых популистов. Причиной ухода с поста председателя ХДС стал недостаток ее авторитета в партии. До лета Крамп-Каренбауэр собирается подготовить процесс выбора нового кандидата в канцлеры от ХДС. На своем посту нынешний лидер пробыла год и два месяца.

Крамп-Карренбауэр, однако, собирается остаться на посту министра обороны ФРГ, если ее поддержат партия и фракция ХДС/ХСС в бундестаге.