Комиссия «Единой России» по этике назвала недопустимым высказывания спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева

Он недавно оправдал сталинскую депортацию калмыков в Сибирь.

Ещё один единоросс оказался в центре скандала. Под град критики попал председатель парламента Хакасии. Его заявления сегодня рассмотрели на федеральном партийном уровне. В партийной комиссии по этике Владимиру Штыгашев пеняют на то, что он спекулировал на национальном вопросе и оправдывал репрессии Сталина против калмыков. И то и другое недопустимо в год 75-летия Великой Победы, озвучил позицию комиссии её ответственный секретарь Евгений Ревенко. Высказывания Штыгашева, вызвавшие скандал, прозвучали в конце января на сессии Верховного совета Хакасии. Он объявил, что Сталин депортировал население Калмыкии в 1943-м году, чтобы спасти от расправы со стороны земляков, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Спикер добавил, что пособники фашистов «были в каждой калмыцкой семье» и только в Ростовской области калмыки убили 160 тысяч человек. Возмутилась общественность и политики, напомнив о депортации 120ти тысяч жителей республики. Высказывания спикера парламента республики вносят раздор в общество, ему надо вынести партийное взыскание, считают в Москве.

Не так давно комиссия по этике «Единой России» занималась главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Он заставил прыгать за ключами от служебного авто офицера МЧС, а до этого угрожал журналистам. Игнатьева выгнали из партии, а вскоре президент Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.