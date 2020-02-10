Фигуранты дела «Сети» получили от 6-ти до 18-ти лет колонии

Этим завершился процесс в пензенском суде. Все семеро признаны виновными в организации террористического сообщества. Суд назначил обвиняемым наказание в соответствии со сроками, которые запросила прокуратура.

Напомним, «Сеть» – запрещенная в России организация.

Приговоры по делу «Сети» неправомерны, защита убедительно доказала несостоятельность обвинения. Об этом корреспонденту «Эха Москвы» рассказала адвокат одного из фигурантов Оксана Маркеева.

Она добавила, что защита будет использовать все возможности для обжалования приговора.