Радиационный фон на юго-востоке Москвы остается в пределах нормы

Аномальные показатели датчика предприятия Радон вызваны сбоем в работе оборудования.

Жителей района напугало световое табло, которое установлено рядом с заводом как раз для того, чтобы граждане не беспокоились и могли следить за радиационным фоном рядом со своими домами. На видео, которое снял муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов, в полдевятого утра датчики показали превышение нормальных значений в 60 раз. МЧС первоначально не реагировало на звонки жителей, но после того, как информация появилась появилась в соцсетях и СМИ, сотрудники ведомства все же приехали на место происшествия, равно как и руководство Радона, аварийная служба и экологический контроль. Глава Радона Алексей Лужецкий объяснил, что датчики были установлены недавно и пока работает в тестовом режиме. По его словам, уже действующие системы, установленные рядом, никакого превышения не показали. Это обыкновенный технический сбой – заключил Лужецкий.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин признал, что пятна заражения рядом с территорией завода были обнаружены при строительстве Юго-Восточной хорды. Глава города обещал провести дезактивацию территории.