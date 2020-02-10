Длительные сроки получили семеро фигурантов дела «Сети» (запрещенной в России организацией). Суд отправил их в колонию по обвинению в создании террористического сообщества на сроки от 6-ти до 18-ти лет. Всем зачли время, которое они провели в СИЗО.