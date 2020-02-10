Длительные сроки получили семеро фигурантов дела «Сети» (запрещенной в России организацией). Суд отправил их в колонию по обвинению в создании террористического сообщества на сроки от 6-ти до 18-ти лет. Всем зачли время, которое они провели в СИЗО.
2020-02-10T12:30:00+03:00
2020-02-10T12:30:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2585466-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 10 февраля 2020
Загрузка комментариев...