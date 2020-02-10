Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными коллегами

Он был введен летом прошлого года и вызвал протесты научного сообщества.

Непосредственные причины, по которым приказ, ужесточающий общение российских ученых с иностранцами, был отменен, пока что неизвестны. Вместе с тем министр высшего образования и науки Валерий Фальков, назначенный на эту должность лишь несколько недель назад, отметил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с зарубежными коллегами на принципах открытой науки. Об этом он сказал в ходе своей пресс-конференции. В то же время министр добавил, что в отраслях, важных для обеспечения национальной безопасности, специальный порядок взаимодействия с иностранцами сохраняется. Фальков это назвал «мировой практикой».

Отмененный приказ, ужесточавший контакты российских ученых с иностранцами, предусматривал, что отечественные научные организации должны уведомлять Минобрнауки о встрече с зарубежными коллегами за пять дней. При этом необходимо было предоставлять список участников. Также, согласно документу, на встрече должны были присутствовать минимум двое российских ученых, а контакты с иностранцами в нерабочее время приказом допускались только с разрешения руководства. Эти нормы были введены при предыдущем главе Минобрнауки Михаиле Котюкове. В ведомстве уверяли, что они носят «рекомендательный характер».

В ноябре прошлого года общее собрание Российской академии наук единогласно призвало Минобрнауки отменить приказ об ограничениях контактов ученых с иностранцами. Президент РАН Александр Сергеев, в частности, называл документ антиконституционным.