Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от 6 до 18 лет

Все подсудимые по делу «Сети» (организация запрещена в России) признаны виновными.

Приговор Дмитрию Пчелинцеву — 18 лет в колонии строгого режима. Всем суд зачел срок отбывания в СИЗО.

Приговор Илье Шакурскому — 16 лет в колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей.​

Максим Иванкин — 13 лет колонии строгого режима.

Михаил Кульков — 10 лет колонии строгого режима.

Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима.

Арман Сагынбаев — 6 лет колонии общего режима.

Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, фигуранты дела «Сети» своей вины не признали. Они утверждают, что давали показания под пытками.